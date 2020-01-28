أنشطة دولية متنوعة لتأهيل طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنوجيا لسوق العمل

مع بداية العام الجديد كثفت إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنشطتها العلمية والثقافية على المستوى الدولى التى تقوم بتنفيذها تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وذلك بهدف الانفتاح على العالم الخارجى من أجل تأهيل طلاب الجامعة على اقتحام سوق العمل ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم أيضاً وذلك من خلال عدة آليات عمل فى مقدمتها بروتوكولات التعاون مع كبرى جامعات العالم.صرح بذلك الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، وأضاف أن هذه الأنشطة تتم وفق خطط زمنية محددة كما أنها تتسم بالتنوع حيث تستهدف فى المقام الأول نقل الخبرات الدولية من أجل تحقيق أكبر عائد علمي يصب في مصلحة طلاب الجامعة الذين نضعهم في أولوية اهتمامات الجامعة، في ظل الاتجاه نحو دمج طلاب الجامعة مع الكيانات الدولية الكبرى من أجل صقلهم بالتجارب والخبرات التي تؤهلهم للحصول على فرص عمل فى الخارج بعد التخرج.وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء، ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة فى هذا الصدد كانت قد وقعت العديد من بروتوكولات التعاون العلمى والثقافى مع كبرى جامعات العالم ومن بينها جامعات يونانية كبرى ومع جامعة جنوى الإيطالية لمنح الطلاب فرصة التدريب العملي بكلية الطب التابعة للجامعة، إلى جانب تعاون آخر مع كليات التجارة بجامعة "لندن سكول" والتى يتم بمقتضاها إنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية فى مصر، وذلك انطلاقا من الخبرة الدولية التى تتمتع بها بريطانيا فى نقل خدماتها التعليمية الى الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.ولفتت إلى أن هذا النشاط الدولى المكثف ما كان يمكن أن يتم على هذا النحو من الإتقان بدون كل هذا الدعم والتشجيع والمساندة التى يقدمها خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لإدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات العلمية لطلاب الجامعة وهو ما انعكس بشكل لافت للنظر على الكثير من الإنجازات؛ من بينها الإنجاز الذي حققته كلية الطب البشري بشأن المعادلة الأمريكية للأطباء وهى خطوة تستهدف فى المقام الأول دمج الطلاب فى سوق العمل وفق أحدث معايير الجودة العالمية، إذ إن نظام المعادلة الأمريكية للأطباء يتم من خلال خضوع طلاب كلية الطب البشرى لاختبار الرخصة الطبية الأمريكي وهو الاختبار الذى يشترط أن يجتازه الأطباء من أجل الحصول على رخصة مزاولة مهنة الطب فى الولايات المتحدة الأمريكية.وتكمن أهمية هذه الخطوة فى أنه بدون هذا الاختبار لا يستطيع الطبيب مزاولة العمل فى هذا المجال بأى حال من الأحوال ونتيجة لنقص أعداد الأطباء فى أمريكا وحاجة المجتمع الامريكى إلى أطباء للعمل فى مختلف التخصصات فإنه تم فتح المجال أمام هذه المعادلة لإتاحة الفرصة للطلاب بمختلف جامعات العالم لاجتياز هذه الاختبارات التى تؤهلهم للحصول على الرخصة الطبية الأمريكية وبالتالى سوف يتمكن خريج كلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من الحصول على رخصة مزاولة المهنة فور التخرج مباشرة وهو ما يجعله قادر على اقتحام سوق العمل وهو مؤهل تأهيلاً كاملاً لهذه المهنة.وأشارت إلى أن الجامعة كانت قد حققت من قبل إنجازاً دولياً فى منتهى الأهمية أيضاً يتمثل فى اعتماد الجامعة مركزاً إقليمياً للامتحانات الدولية الخاصة بمجموعة شركات تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مقدمتها "ميكروسوفرت" و"أدوبي".وتم فى هذا الاتجاه توقيع بروتوكول بين الجامعة ممثلة فى كلية تكنولوجيا المعلومات وبين شركة "سرتي بورت - بيرسون" وبهذا البروتوكول تم اعتماد الجامعة مركزاً للامتحانات الدولية لشركات "ميكروسوفرت" و"أدوبي" وعدد من الشركات الدولية الأخرى العاملة فى نفس المجال كما يؤهلها أيضاً لمنح شهادة IC3 وذلك من خلال إنشاء معمل متخصص لإجراء هذه الاختبارات الدولية علماً بأن اختبار الشهادة الدولية لأساسيات الإنترنت والحاسوب اعتمدتها وزارة التربية والتعليم كأحد شروط التعيين والترقي بالوزارة كما أنها أحد مصوغات التعيين في العديد من الوظائف الحكومية الأخرى وتم أيضاً اعتماد هذه الشهادة من المجلس الاعلى للجامعات المصرية فى إطار اعتمادها عالميا كبديل لشهادة ICDL ويتم منح الممتحن شهادة إلكترونية فور الانتهاء من الامتحان والشهادة مطبوعة من الشركة الأم بالولايات المتحدة الأمريكية بالاضافة إلى تقرير خاص بمهارات المتدرب يحصل عليه عن طريق بريده الالكتروني علماً بأن امتحانات IC3 تتم باكثر من ٢٦ لغة منها اللغة العربية.