«ثقافة الطفل» يكثف نشاطه بمعرض الكتاب وحديقة الفنون

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف؛ أنشطته الثقافية والفنية للأطفال بشكل مكثف، ويعمل بشكل متوازي بين نشاطه في ركن الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020، وفي حديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، والتي تم افتتاحها نهاية العام الماضي.وأيضا في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، حيث تم الاحتفال بعيد الشرطة مع الأطفال، بتقديم ورش حكي عن تاريخ الشرطة المصرية، ومعركة الإسماعيلية ضد المستعمر في مكتبة علاء حمروش، وورشة كلمة في حب مصر بمكتبة كامل الكيلاني.وقدم قسم التربية المتحفية كتابة جملة "عيد الشرطة" باللغة الهيروغليفية، كما عرض قسم السينما فيلم عن بطولة الشرطة المصرية، وقدم قسم الحرف البيئية ورشة صناعة الفخار وتلوينه، وقدم نادي الأطفال ذوي الإعاقة ورشة صناعة ماكيت زي الشرطة الرسمي، وتم عمل كاب الشرطة وكارت معايدة بنادي الركن الأخضر، واختتم الاحتفال بفقرة الأراجوز حول هذه المناسبة للفنانين ناصر عبد التواب وميسرة خيري.وفي ركن الطفل بمعرض الكتاب قدم الملحن والفنان وائل عوض ورشة "العين ترى" لتعلم فن التصوير الفوتوغرافي، وأقيم حفل توقيع كتاب "سبل السعادة" تأليف السيد شليل، ورسوم رحاب جمال الدين، كما عقدت ندوة "دور الفن في بناء شخصية الطفل الأفريقي" للدكتورة عفاف طلبة.وقدمت الكاتبة غادة هيكل ورشة حكي، وقدمت مروة عادل ندوة عن الأمراض التى تنقل للأطفال من خلال الاختلاط، وقدمت مؤسسة أهل مصر ندوة عن الحروق والإسعافات الأولية، صاحبها تلوين بوستر "القرد يلعب بالنار" من أحدث إصدارات المركز، بالإضافة لمجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، كورشة الصلصال، وورشة تدوير مخلفات البيئة، والتي تناولت عن مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" واختتم اليوم بتقديم اسكتش "أخلاق للبيع" تأليف وإخراج أحمد جابر، بالتعاون مع بيت ثقافة صفط اللبن.وفي حديقة الفنون بمقر المركز القومي لثقافة الطفل بالهرم أقيمت مجموعة من الأنشطة والعروض الثقافية والفنية منها عرض عرائس للفنانة رحمة، وعرض الساحر لفنان السيرك نبيل بركات، بالإضافة للورش الفنية مجسمات بالفوم للفنانة آمال جمال، وزخارف على الناصبيان للفنانة منى متولي، وورشة رسوم متحركة للفنانة مريم فريد، وحكايات تاريخية للباحث محمود حمزة، وقدمت الدكتورة ريهام عنتر ندوة شخصيات وقدوة.