وفاة والدة الفنان محمود حافظ.. والجنازة ظهر اليوم

توفي والدة الفنان محمود حافظ، فى الساعات الأولى من مساء أمس الإثنين.وتشيّع جنازة والدة الفنان محمود حافظ، ظهر الثلاثاء، من المسجد الكبير بقرية طناح مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.وكتب «حافظ» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أمس: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي».الفنان محمود حافظ أحد أبطال فيلم «الممر»، وشارك فى العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية.وشارك حافظ مؤخرًا في عرض مسرحي قصير، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عيد الشرطة، وهو العرض الذي شارك فيه الفنان أمير كرارة وأخرجه خالد جلال، وحضره أهالي شهداء جهاز الشرطة.وكانت من أبرز أعمال الفنان محمود حافظ أيضًا مسلسل «الأسطورة»، الذي قدم فيه شخصية «أمين» زوج الفنانة نسرين أمين، وكان بطولة الفنان محمد رمضان.