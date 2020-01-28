سيارة مسرعة تدهس طالبة بمحور صلاح سالم

لقيت طالبة جامعية مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر دهسها من قبل سيارة مسرعة أثناء عبورها لمحور صلاح سالم، مما أدى إلى توقف حركة المرور.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى محور صلاح سالم بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.