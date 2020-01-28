الحركة الوطنية: دعاوى التخريب انهارت أمام وعى المصريين

أكد اللواء سيد البرعى، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية ومحافظ أسيوط الأسبق، أن الدولة المصرية تمر بمراحل مفصلية من تاريخها السياسى، بما يقتضي من الجميع التضافر خلف القيادة السياسية؛ لتفويت الفرصة على كل من يريد بمصر السوء.وشدد "البرعى"- في بيان له اليوم- على أن كل دعوات التحريض والتخريب والتظاهر التي استهدفت مصر طيلة الأيام الماضية انهارت أمام وعي المصريين ورفضهم الانسياق ورائها، بما يكشف عن حالة التلاحم الموجودة في الجبهة الداخلية التي يصعب اختراقها أو تزييف وعيها.وأضاف أن الأحزاب السياسية يقع على عاتقها عبء توعوي تثقيفي تنويري خلال الفترات المقبلة؛ لاحتواء الشباب وتنوير العقول بأن مصر تعبر من عنق الزجاجة، وتشهد نهضة تنموية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا على كل الأصعدة، وذلك حتى لا نترك الأبناء فريسة للشائعات المغرضة ودعاوى التضليل والتزييف.وأشار إلى أن الحزب في هذا الإطار دشن معهدًا لإعداد القادة، وترأسه قامة سياسية كبرى لها باع وخبرة طويلة في العمل السياسي، وهو الدكتور محمد رجب، زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشورى، بهدف تأهيل كوادر الحزب والقيادات الشابة، ومنح الفرصة لأي كادر بأن يخوض دورات وبرامج تأهيلية وتدريبية تجعله متميزًا في مجال عمله.واختتم: الحزب دشن صالونًا سياسيًا ينعقد بشكل شهري بهدف إرسال رسالة تنويرية توعوية تثقيفية تناقش القضايا الوطنية المطروحة على المشهد العام بحس وطنى ورغبة خالصة في توعية المجتمع وتبصيره.