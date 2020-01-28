4 دواليب مغلقة.. حشيش في مستشفى الفشن ببني سويف

عثر نائب مدير مستشفى الفشن المركزي في بني سويف أثناء مروره على عنابر المرضى للتأكد من تقديم الخدمات الطبية على مخدر الحشيش داخل أحد الدواليب بقسم النساء والتوليد.وبحسب مصادر طبية، فأثناء مرور الدكتور أحمد ورشان على عنابر المرضى لمتابعة الحالة الصحية لهم لاحظ في أحد عنابر قسم النساء والتوليد إغلاق 4 دواليب، وقرر المشرفون بأن هذه الدواليب خاصة بـ4 عاملات بالمستشفى، رغم أنها مخصصة للمرضى.وفتح نائب مدير المستشفى أحد الدواليب فعثر على كيس بلاستيك أسود بداخله قطعة من المخدر الحشيش، فقام على الفور بابلاغ مركز شرطة الفشن بالواقعة.وانتقلت قوة من مركز شرطة الفشن إلى المستشفى حيث تبين أن الدولاب الذي عثر بداخله على حشيش يخص عاملة وتدعى "ع. أ" وتم التحفظ عليها وعلى 3 عاملات أخريات واصطحابهم إلى مركز شرطة الفشن للتحقيق في الواقعة.وعقب عرضهن على النيابة العامة تمَّ الإفراج عن ثلاث عاملات، والتحفظ على العاملة صاحبة المخدر واتخاذ الإجراءات القانونية.