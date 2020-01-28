بروتوكول تعاون بين الإسماعيلية وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني

أعلن شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر إبرام بروتوكول بين المحافظة وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني، وذلك يوم 3 2 2020 بمقر المحافظة برئاسة المحافظ.وأصدر المحافظ القرار رقم 646 بتشكيل اللجنة التنسيقية للتعليم الفني والتدريب الفني والمهني والتوظيف بالمحافظة، بعضوية كلا من مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير عام مديرية القوى العاملة ومديري التعليم الفني، وممثلين عن جامعة قناة السويس وممثل عن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومدير إدارة جهاز تشغيل شباب الخريجين ومدير إدارة المعلومات والإحصاء وممثل عن النقابات العمالية، وممثلا لإدارة المناطق الصناعية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، والمرخص لهم بالعمل بالمحافظة، وممثلا عن جمعيات المستثمرين والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر وممثلين عن الاتحادات النوعية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري للغرف السياحية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وممثلين عن الوزارات المعنية منها السياحة والنقل والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والزراعة والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة المالية والتنمية الإدارية.وتستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة من المختصين والخبراء والجهات الرسمية، على ألا يكون لهم صوت عند التصويت على قرارات اللجنة.