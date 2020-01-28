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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة السطو المسلح وقتل شاب بالقليوبية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح حسنى
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أمر المستشار باسم عبدالباقي مدير نيابة الخانكة بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل شاب بطلق ناري خلال محاولة سطو مسلح علي سيارة والده بالخانكة.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذالك، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وتحريز الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المتهمين.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد كشفت غموض واقعة مصرع شاب أصيب بطلق ناري خلال محاولة مجهولين السطو المسلح على سيارة والده بالخانكة.

تبين أن وراء الواقعة تشكيل عصابي يتزعمه شخص يدعى "الديب" حاول سرقة السيارة بالإكراه، ولدى محاولة قائدها الفرار أطلقوا الرصاص لإرهابه، إلا أن رصاصة استقرت في جسد المجني عليه، وأودت بحياته، وتم نقله إلى المستشفى موفيًا.

أقر والده المجني عليه أنهما في حالة استقلالهما السيارة، بعد عودته لمسكنه فوجئ بدراجة نارية يستقلها 3 أشخاص حاولوا استيقافه إلا أنه أسرع بالفرار وتناهى إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها السيارة ونجله في ذات الوقت وأودت بحياته.

توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عماد. م.ص"، عاطل، و"محمد. ص. ص"، شهرته "الديب" نجار مسلح، و"محمد. ط.س"، نجار مسلح، و"أحمد. م.ع"، نجار مسلح، سابق اتهامه في قضية عاهة مستديمة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين جميعًا، واعترفوا بالجريمة.

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