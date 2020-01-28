الفلبين تعلق إصدار التأشيرات لدى الوصول للمجموعات السياحية الصينية

قرر مكتب الهجرة في الفلبين وقف نظام إصدار التأشيرات لدى الوصول للمواطنين الصينيين الوافدين في مجموعات سياحية، وذلك بصورة مؤقتة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.وصرح جايمي مورينتي، مفوض مكتب الهجرة، بأنه لا يوجد أمر لمنع الصينيين من دخول البلاد، موضحًا أن تعليق نظام التأشيرة عند الوصول هو "إجراء استباقي لإبطاء السفر".وقال مورينتي: "في حالة حدوث تغييرات في السياسة المتعلقة بالسياسة الخارجية، فسوف يتم ذلك من خلال وزارة الشؤون الخارجية أو مكتب الرئيس، وفقا لما نصحت به وزارة الصحة".ولم يتم تسجيل حالات مؤكدة للإصابة بالسلالة القاتلة الجديدة من فيروس كورونا في الفلبين، ولكن تتم مراقبة 27 حالة مشتبه بها، وفقا لوزارة الصحة.