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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طلبة أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم عبارة «تحيا مصر»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:46 ص
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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افتتح طلبة أكاديمية الشرطة، منذ قليل، حفل معرض مركبات وزارة الداخلية، بعرض الهبوط السريع من الحبال ورسموا بأجسادهم عبارات "عيد الشرطة وتحيا مصر ووزارة الداخلية وشرطة قوية لشعب عظيم".

وجاء ذلك في احتفالية أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية بذكرى الـ 68 في عيد الشرطة، وكشفوا عن مهاراتهم في تسلق وصعود الجبال.

وأقامت وزارة الداخلية اليوم معرضا مفتوحا لمركبات الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الأول، وعروض ترفيهية لأسر الشهداء،في ذكرى العيد ٦٨ لذكرى عيد الشرطة.
طلبة أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم عبارة «تحيا مصر»
طلبة أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم عبارة «تحيا مصر»
طلبة أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم عبارة «تحيا مصر»
طلبة أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم عبارة «تحيا مصر»
طلبة أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم عبارة «تحيا مصر»
طلبة أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم عبارة «تحيا مصر»
طلبة أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم عبارة «تحيا مصر»
طلبة أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم عبارة «تحيا مصر»
طلبة أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم عبارة «تحيا مصر»
طلبة أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم عبارة «تحيا مصر»

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