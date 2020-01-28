ضبط تاجر سلاح يحول «الصوت لناري» في قليوب

ضبطت أجهزة الأمن في القليوبية عاطلًا لقيامه بتصنيع والاتجار في الأسلحة النارية داخل ورشة أسفل مسكنه بقرية ميت حلفا بقليوب.وكانت معلومات سرية وردت لضباط وحدة مباحث مركز قليوب أكدتها التحريات مفادها قيام «باسم. إ. س» (25 سنة- عاطل) ومقيم بميت حلفا باتخاذه ورشة كائنة أسفل العقار سكنه لتصنيع وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلى نارية والاتجار فيها.وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبالتفتيش جرى ضبط سلاحين ناريين (طبنجة معدلى ماركة - ريتاي، وطبنجة معدلى ماركة بلو) و50 طلقة و3 جراب طبنجة و6 خزائن طبنجة و16 ماسورة سلاح معدة للتصنيع.بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.