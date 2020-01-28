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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أول صور لمنفِّذ «مجزرة كفر الدوار»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:40 ص
المتهم بقتل أفراد
المتهم بقتل أفراد أسرة كاملة
معوض هويدي
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بدأت محكمة جنايات دمنهور منذ قليل أولى جلسات محاكمة شريف عبد الله رجب المتهم بقتل أفراد أسرة كاملة بعد أن أحاله النائب العام، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الجاري.

وتنشر "الدستور" الصور الأولى للمتهم من داخل قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة من أمن البحيرة، لتنطلق فعاليات المحاكمة وسط ترقب شديد.

وشهدت تحقيقات النيابة العامة بمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمي، رئيس نيابة مركز كفر الدوار بإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وسكرتارية عبدالنبي إبراهيم ومحمود سمير، مع "ش. ا" ويعمل جزارا، المتهم بقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بعزبة "شيخ علي" العديد من المفاجآت.

واستمرت التحقيقات لـ8 ساعات متواصلة، بعد القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بناء على تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت ارتكاب المتهم جريمة قتل مبيض محارة وزوجته وأبنائه الـ 4 ووالدته وإضرام النيران في المنزل بعد كشف أمره أثناء سرقة 4 رؤوس ماشية من الحظيرة الملحقة بالمنزل.
أول صور لمنفِّذ «مجزرة كفر الدوار»
أول صور لمنفِّذ «مجزرة كفر الدوار»
أول صور لمنفِّذ «مجزرة كفر الدوار»
أول صور لمنفِّذ «مجزرة كفر الدوار»
أول صور لمنفِّذ «مجزرة كفر الدوار»
أول صور لمنفِّذ «مجزرة كفر الدوار»

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