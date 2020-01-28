رئيس بدر يعقد لقاءات مع سكان المدينة لبحث مقترحاتهم وشكواهم

عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عدة لقاءات مع سكان المناطق المختلفة لبحث مقترحاتهم وشكاواهم، فى إطار التواصل المستمر والمباشر مع سكان المدن الجديدة.وأوضح عمار مندور، أنه تم عقد لقاء مع عددٍ من سكان حى الصفوة(حى ثانى سابقا) تناول عرض بعض الشكاوى المتعلقة بمخلفات الأشجار، النظافة، زيادة عدد المخابز البلدية بالحى، ومناقشة خطوط سير منظومة النقل الجماعي، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه بسرعة حل المشكلات، بالتعاون مع الجهات المختصة.وأضاف أنه تم عقد لقاء آخر مع سكان الحي 6، ووجه،بزيادة صناديق القمامة، وتوصيل شبكة الغاز الطبيعى بالمناطق كافة، وتوفير الإضاءة الكافية بالشوارع الرئيسية والفرعية وغير ذلك، مشيرًا إلى أن السكان أثنوا خلال اللقاء، على الجهود المبذولة من جهاز المدينة فى توفير الخدمات كافة، وكذا الاستجابة السريعة لعقد اللقاء معهم.وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم عقد لقاءٍ مع ممثلى سكان الحي المتميز (فيلات - عمارات) ومشروع دار مصر بالمدينة، حيث طالب السكان خلال اللقاء، بسرعة البدء في تشجير الحزام الأخضر والحدائق في الحي المتميز عمارات، وكذا توصيل التليفونات الأرضية والغاز للمناطق التي تم الانتهاء من الإنشاءات فيها بنسبٍ عالية، وتكثيف الخدمات الأمنية، وتنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية المختلفة، والتى تشمل( المدرسة – المسجد – المحال التجارية).​