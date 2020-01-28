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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز حماية المستهلك يطلق «اليوم المفتوح» لحل الشكاوى بكفر الشيخ

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:26 ص
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
نرمين محمود الدهان
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يطلق جهاز حماية المستهلك، 29 يناير الجاري، مبادرة "اليوم المفتوح" لتلقي وحل شكاوى المستهلكين لخدمة المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع المحافظة وبمشاركة جميع أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكوم، مياه، كهرباء، غاز، شركات الاتصالات، السيارات، الأجهزة الكهربائية، السلع، الخدمات، مع نشرها مراكز صيانة متنقلة في الميادين العامة لخدمة المواطنين والانتقال الفوري لأي موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائية والسيارات، الأمر الذي سيحقق تواجدا ميدانيا وتفاعلا سريعا مع المواطنين.

ويستعين جهاز حماية المستهلك، بدفعة جديدة من سيارات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، تصل لحوالي 20 سيارة جديدة مجهزة للرقابة على الأسواق، لتغطية العديد من المحافظات المختلفة، كما أنه من المقرر افتتاح فروع جديدة أيضا للجهاز في 15 محافظة خلال أيام، وسيتم البدء بفرع جديد بمحافظة بورسعيد 30 يناير 2020 بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

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