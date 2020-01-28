«إفريقية النواب»: مصر تريد العودة إلى أحضان إفريقيا

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الوزيرة نبيلة مكرم تبذل جهدًا كبيرًا تجاه المصريين عامة وبالأخص العاملين بالخارج، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة "مصر بداية الطريق" جاءت من أجل تكريم الأفارقة والعرب "خريجو الجامعات المصرية".وأضاف طارق رضوان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten"، أن وزارة الهجرة تقوم بكثير من الجهود، حيث تم إطلاق رؤية منظمة للتواصل مع المصريين في القارة الإفريقية، منوهًا بأن العودة إلى إفريقيا هدف أساسي وتوجه عام للدولة وهذا من خلال التنقيب عن الجواهر المصرية.وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن مصر لديها رؤية وتوجه للعودة إلى أحضان القارة الإفريقية، مؤكدًا أن هناك كوادر مصرية في مجالات مختلفة ناجحة في مجالها ومعروفين بشدة على المستوى الإفريقي وفي دول غير مصرية بشكل مبالغ فيه.