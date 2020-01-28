التضامن تخرّج أول دفعة من متعافي الإدمان بالمنيا

تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، تخريج أول دفعة من المتعافين من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة المنيا.وأكدت الوزارة، في تصريحات اليوم، أن الوزيرة ستفتتح أول معرض لمنتجات مرضى الإدمان داخل المركز، كما سيتم تسليم شيكات لمتعافي الخط الساخن لعلاج الإدمان، لإنشاء مشروعات صغيرة لهم فى إطار الدمج المجتمعي.ويشهد الافتتاح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأعضاء مجلس نواب المحافظة، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير الصندوق.ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتوسع فى تمويل إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن بعد علاجهم من الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وذلك فى إطار إعادة تأهيل المتعافين ودمجهم فى المجتمع مره أخرى كأفراد نافعين لمجتمعهم وأسرهم، حيث يتم توفير قروض لهم بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، كما وجهت الوزيرة تدريب الأخصائيين الاجتماعببن بمؤسسات الرعاية علي كيفية التعامل مع الأطفال ورفع الوعي بخطورة المخدرات وأضرارها وسبل العلاج والتعافي.