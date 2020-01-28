البنوك التجارية تصعد بمؤشرات بورصة البحرين بالمستهل

صعد المؤشر العام لبورصة البحرين لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتتصف تعاملات الأسبوع، مدفوعا بارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.24 %، تزامنا مع ارتفاع سهم البنك الأهلي المتحد بالبحرين بنسبة 0.46 %.ووفقا للبيانات المُتاحة على موقع السوق، ارتفع المؤشر بنسبة 0.15 %، بما يُوازي 2.39 نقطة ليصل إلى 1649.24 نقطة.وفي هذه الأثناء تم تداول 1.96 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 487.31 ألف دينار.وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.06 %، ثم الصناعة بنسبة 0.04 %، بينما استقر دون تغيير في تداولاته قطاع الاستثمار.وسجل سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين، نموا بنسبة 0.62 %، بينما انخفض سهم مصرف السلام- البحرين المُدرج أيضا في سوق دبي المالي بنسبة 0.99 %.وكان السهم الأكثر تداولا من حيث الحجم في تلك الأثناء سهم مصرف السلام-البحرين بعد تداول مليون سهم.