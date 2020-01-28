رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الخدمات والاستثمار يصعدان ببورصة دبي بمستهل التعاملات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:50 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اكرم عمران
طباعة
دفع صعود 4 قطاعات بسوق دبي المالي، المؤشر العام للسوق نحو الصعود لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحًا 4.13 نقطة ليصل إلى مستوى 2792.93 نقطة، مدفوعًا بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 24 مليون سهم محققة ما قيمته 21.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 406 صفقة لعدد 22 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.81%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.08%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.11%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 5.26%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.57%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 3.26%، ثم سهم شركة داماك العقارية بنسبة 2.18%.

وتصدر سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، قائمة الأسهم المرتفعة، بعد إعلانه عن نتائجها المالية المدققة لعام 2019، حيث سجلت نموا بنسبة 11% في صافي أرباحها للعام 2019، بلغ 472.5 مليون درهم، ويعود ذلك إلى إضافة 51.336 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملائها مما رفع إجمالي قدرتها التبريدية إلى 1.182 مليون طن، إلى جانب ذلك، أوصى مجلس إدارة "تبريد" بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019 على مساهميها بقيمة 10.5 فلس للسهم بزيادة بلغت 11% مقارنة بالعام السابق، وذلك تماشيًا مع التزام الشركة بزيادة توزيعات الأرباح بما ينسجم مع وتيرة نمو أعمالها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

جامعة القاهرة: المنع من التدريس عقوبة ارتداء النقاب

منذ حوالي 6 ساعات

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى ألمانيا

منذ يوم

«حماية المستهلك» تحذر من شراء السلع عبر الإنترنت

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

إنفوجراف

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

مستشفيات «ووهان» بالصين تستقبل 15 ألف مريض بالحمى يوميا

فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن مرض «الجذام»

دراسة: هذه الأطعمة تساعد فى القضاء على دهون البطن نهائيًا

الفيتامينات الضرورية للمرأة أثناء الحمل

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

مشاركة سعودية مميزة في أسبوع الموضة بباريس (صور)

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يناقش «ست أرواح تكفي للهو» للكاتبة دعاء إبراهيم.. اليوم

كاميليا جبران تحيي حفل «الدولي للفنون» بفصر المانسترلي.. الليلة

دار «نون» تحفتل بتوقيع المجموعة القصصية «جرعات حارة».. اليوم

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر