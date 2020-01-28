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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق ترسل طائرة مع طاقم طبي لـ«ووهان» بعد انتشار «كورونا»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:47 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هبه محمد
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أرسلت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، طائرة مع طاقم طبي إلى ووهان الصينية لإجلاء الطلاب العراقيين وعائلاتهم بعد انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

ودفع "كورونا"، السلطات الصينية، إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها إغلاق مدن بأكملها في هوبي، المقاطعة الواقعة وسط البلاد التي تضم مدينة ووهان حيث بدأ تفشي المرض في ديسمبر من العام الماضي.

وعلى المستوى العالمي، اتخذت الدول تباعا إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إليها، فيما يتعلق بالرحلات القادمة من الصين.

فإن عدد الحالات التي أعلنت الصين إصابتها بالمرض، بلغ 4515، منها 1771 إصابة اكتشفت فقط يوم الاثنين، بالإضافة إلى 8 إصابات في هونج كونج و5 في ماكاو، أما الوفيات، وعددها 106 على الأقل، فجميعها في مقاطعة هوبي.

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