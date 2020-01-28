حبس ربة منزل قتلت طفلها تعذيبا في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، حبس ربة منزل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل نجلها بسبب كثرة صراخه.وأمرت النيابة بتشريح جث الطفل وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد من "محمد. ع. ص" 45 سنة سروجي سيارات، باكتشافه وفاة نجله "سيف. م. ع" سن 4 سنوات.وبسؤال والدة المجني عليه "بسمة. ع. ا" 30 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، أعلنت بعدم علمها سبب وفاته، وتضييق الخناق عليها قررت بقيامها منذ يومين بالتعدي على نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية، وإحداث إصابته المشار إليها لكثرة صراخه، وبتاريخ اليوم اكتشفت وفاته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.وبسؤال المبلغ، أقر بأنه على علم بأن المتهمة دائمة التعدي على نجله، ونفى علمه بتسببها في وفاة نجله، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.