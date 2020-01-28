العثور على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بجوار ترعة الحوامدية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، جهودها؛ لكشف ملابسات واقعة إلقاء طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بجوار ترعة "الجيزاوية" بمنطقة الحوامدية.تلقى مركز شرطة الحوامدية، بلاغًا يفيد العثور على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، بمنطقة زراعية بجوار ترعة الجيزاوية.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة للتحقيق.