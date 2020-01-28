محاكمة 3 عاطلين بسرقة السيارات في الأميرية

أمرت نيابة الأميرية، اليوم الثلاثاء، إحالة 3 عاطلين، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بسرقة السيارات، بأسلوب المفتاح المصطنع.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، بالقبض على 3 عناصر إجرامية، حال استقلالهم سيارة بدون تراخيص.بالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة السيارة حال توقفها فى شارع عثمان بن عفان دائرة قسم شرطة الميرية بأسلوب المفتاح المصطنع.وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.