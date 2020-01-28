محافظ البحر الأحمر: «حظر الجلابية» للسائقين سارٍ مع وقف التنفيذ

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في بيان له، إن قرار حظر ارتداء الجلباب "الجلابية" لسائقي تاكسي مدينة الغردقة سارٍ ولم يُلغَ حتى الآن، لافتا إلى أنه منذ توليه المحافظة لم يفعّل القرار ولم يتم ضبط أي مخالفة في ذلك الشأن، تسهيلا على سائقي التاكسي في عملهم، وأنه لم يتم إلغاء القرار ولم يصدر قرار جديد في هذا الشأن حتى الآن.وأكد مصدر مسؤل بإدارة مرور البحر الأحمر، في تصريحات لـ"الدستور"، وقف تنفيذ قرار اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر السابق، بشأن منع سائقي سيارات التاكسي من ارتداء الجلباب أثناء القيادة فور رحيله من نصبه قبل نحو 5 أشهر، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحرير أي مخالفات بهذا القرار منذ تنفيذه.ويتواجد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمام مجلس النواب في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للرد على طلب احاطه حول هذا القرار ومبرراته بعد أن تقدم به النائب طلعت خليل، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأنه.