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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تبحث إمكانية إجلاء رعاياها من «ووهان» الصينية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:52 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قالت السفارة الروسية في بكين، اليوم الثلاثاء، إنها تبحث مع السلطات المحلية إمكانية إجلاء مواطنين روس من "ووهان" بؤرة تفشي فيروس كورونا القاتل، مشيرة إلى أن بكين تفضل حتى الآن عدم مغادرة أي شخص الإقليم.

وذكرت السفارة، في بيان نقلته الوكالات الروسية، أنها تتواصل مع السلطات الصينية بشأن تطبيق القيود في "ووهان" لمنع انتشار فيروس كورونا، ويتم بحث إمكانية خروج المواطنين الروس من هذه المنطقة، موضحة أن السلطات الصينية تعهدت بتوفير جميع احتياجات المواطنين في المدينة، وتفضل عدم خروج أي أجنبي من هذه المناطق، ودعت السفارة رعاياها إلى "التعامل مع هذا الوضع بتفهم وهدوء".

وأعلن عدد من شركات الطيران الروسية، أمس الإثنين، تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس القاتل.

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