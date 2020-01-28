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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوان يرتفع مع متابعة السوق لفيروس «كورونا» الجديد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:49 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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ارتفع سعر اليوان الصيني قليلا بعدما تراجع لأضعف مستوى في شهر في التعاملات الخارجية اليوم الثلاثاء، ولكن المعنويات تظل هشة بسبب استمرار حالة القلق من اتساع نطاق التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد في الصين.

وجرى تداول الين الياباني، الذي يُعد ملاذا آمنا، قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار فيما يتابع المستثمرون بقلق ارتفاع عدد ضحايا الفيروس لأكثر من 100.

وكانت التعاملات في أسواق العملة ضعيفة نسبيا اليوم مع إحجام معظم المستثمرين عن تكوين مراكز قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجعت الأسهم العالمية وأسعار النفط في الجلسات الأخيرة نتيجة مخاوف من أن يضر الفيروس أكثر بالاقتصاد الصيني المعتل بالفعل وهو أحد محركات النمو العالمي.

وفي المعاملات الخارجية، سجل اليوان 6.9755 مقابل الدولار متراجعا قليلا من أضعف مستوى له منذ الثلاثين من ديسمبر.

واستقر الين عند 108.97 مقابل الدولار، قرب أعلى مستوى منذ الثامن من يناير.

ولم يطرأ تغير يُذكر علي مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 97.923 عقب زيادة 0.86 % أمس الاثنين.
كما استقر الدولار تقريبا عند 1.1023 دولار لليورو، قرب أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول.

ولم يطرأ تغير يُذكر علي الجنيه الاسترليني عند 1.3058 دولار مقابل الدولار وعند 84.43 بنس مقابل اليورو.

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