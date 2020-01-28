«بوكتيوبرز.. قصتي كيف بدأت» ندوة بمعرض الكتاب اليوم

تستقبل صالة بلازا (١) بقاعة "شباب إفريقيا" الدور التاني، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ في الواحدة من ظهر اليوم٬ ندوة "بوكتيوبرز.. قصتي كيف بدأت"٬ بمشاركة الكتاب عمرو المعداوي، مي مجدي، إسماعيل الإبياري٬ أميرة محمود٬ ومحمد شادي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي٬ الزميل إسلام وهبان.يعقب الندوة لقاء بجناح "بتانة" صالة "1 - b29" لتوزيع أكتر من 100 كتاب هدية، على أعضاء جروب "نادي القراء المحترفين" من الساعة الثالثة وحتى الرابعة مساء.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.