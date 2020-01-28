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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان ترسل طائرة إلى «ووهان» الصينية لإعادة رعاياها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:40 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، عزمها إرسال طائرة مستأجرة إلى مدينة "ووهان" الصينية لإعادة مواطنيها المحاصرين هناك بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد، وذلك بمجرد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الصينية حول تفاصيل الرحلة الجوية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، إن الحكومة تخطط لإعادة المواطنين اليابانيين الذين يرغبون في مغادرة مدينة "ووهان"، مشيرا إلى أنها تنسق مع الصين لإرسال طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية "أول نيبون" لتسهيل عملية الإجلاء.

وأضاف أن 10 موظفين من السفارة اليابانية في بكين يتواجدون حاليا في مدينة "ووهان" ويعملون على الاتصال بالمواطنين اليابانيين المقيمين هناك، مشيرا إلى أن الذين يرغبون في المغادرة سيتم نقلهم إلى مطار "ووهان" بمساعدة الحكومة الصينية، موضحا أن الحكومة اليابانية سترسل الطائرة فور حصولها على الموافقة من قبل الحكومة الصينية، ونوه بأن اليابان تستعد لتوصيل إمدادات إغاثة مثل الأقنعة وغيرها من أدوات الحماية للصين.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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