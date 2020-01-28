دار غراب تعيد طباعة أعمال «أحمد الشيخ» في المعرض

تشارك دار غُراب للنشر والتوزيع٬ بعملين من أعمال الأديب الراحل أحمد الشيخ٬ وهما: النبش في الدماغ٬ حكاية شوق في كفر عسكر٬ ضمن مطبوعاتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالقاعة رقم 2 جناح B35.أحمد الشيخ، كاتب وروائى مصرى، له 38 كتابًا للكبار، و27 كتابًا للأطفال، من أبرز أعماله مسلسل «الناس فى كفر عسكر» عن رواية بنفس الاسم، حصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام ٢٠١٤ عن مجمل أعماله، وسبقها بجائزة الدولة التشجيعية فى الآداب عام ١٩٨٥ عن مجموعة «النبش فى الدماغ»، كما حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ١٩٨٥، جائزة نادى القصة ١٩٦٣، جائزة المسابقة القومية بداية السبعينيات، جائزة تيمور الأدبية فى التسعينيات، اختيرت روايته «حكاية شوق» ضمن أفضل مائة رواية عربية صدرت فى القرن الماضي.من أشهر رواياته: الناس فى كفر عسكر، حكاية شوق، حكايات المدندش، سيرة العمدة الشلبى، أرضنا وأرض صالح، هوامش المدينة، عاشق تراب الأرض، رأيتهما قمرين فى المحاق.من مجموعاته القصصية: دائرة الانحناء، النبش فى الدماغ، مدينة الباب، كشف المستور، بالإضافة إلى أعماله للأطفال: عسكرى الشطرنج الأبيض، نخلة حازم، القط الكسلان، أم الخير، الجاحظ، العصفور الأخضر الترجمان وغيرها.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.