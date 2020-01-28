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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الملاذ الآمن.. الذهب يتراجع بسبب مخاوف تزايد «كورونا»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:29 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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توقفت موجة ارتفاع لأسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ طغى ارتفاع الدولار على المخاوف المتزايدة بشأن فيروس «كورونا» جديد والتي غذت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1579.38 دولار للأوقية «الأونصة»، بعد أن بلغ ذروة ثلاثة أسابيع أمس الاثنين، لتصعد العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1578.10 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب في الجلسات الأربع الفائتة في الوقت الذي تسبب فيه انتشار فيروس «كورونا» في هزة بالأسواق المالية ودفع السلطات لفرض قيود على السفر وتمديد عطلة العام القمري الجديد.

وقال جون شارما، الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني، إن تنامي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد يدعم الذهب عن مستوى 1580 دولارا للأوقية.

وقال: "الذهب قد يبلغ 1600 دولار، لكنه سيميل أكثر إلى مستويات بنحو 1570-1590 دولارا، إذ نحتاج إلى المزيد من المعلومات، هناك الكثير من العوامل المجهولة بشأن الفيروس".

وواصلت الأسهم الآسيوية موجة بيع عالمية اليوم مع وصول معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 106 في الصين وتشكيك بعض خبراء الصحة، فيما إذا كان بمقدور بكين احتواء الفيروس الذي انتشر لأكثر من عشر دول من بينها فرنسا والولايات المتحدة.

ويُعتبر الذهب، استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية.

لكن ارتفاع المعدن الأصغر توقف بفعل صعود الدولار، الذي حوم مؤشره قرب أعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 1.4 % إلى 2299.96 دولار للأوقية، بعد أن انخفض سبعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت الفضة 0.2 % إلى 18.05 دولار، فيما ارتفع البلاتين 0.4 % إلى 987.73 دولار.

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