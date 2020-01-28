كوريا الجنوبية تفحص 15 حالة مشتبه في إصابتها بـ«كورونا»

أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها تجري فحصا على 15 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 4 حالات في كوريا الجنوبية حتى الآن، ولم يتم الإبلاغ عن حالة مؤكدة أخرى بعد الإبلاغ عن رابع حالة إصابة مؤكدة يوم الاثنين.وبلغ عدد الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، 112 شخصا باستثناء حالات الإصابة المؤكدة.وجاءت نتائج الاختبارات على الفيروس لـ 97 شخصا سلبية باستثناء الـ 15 شخصا الذين يجري فحصهم حاليا.وتقوم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بمتابعة تحركات المريض الرابع وهو مواطن كوري جنوبي بالغ من العمر 55 عاما، والأشخاص الذين ربما تواصل معهم، ويخضع المريض حاليا للعلاج في مستشفى.وزار المريض عيادة محلية في مدينة بيونج تايك في إقليم كيونج كي في يوم 21 يناير، بعد يوم واحد من عودته إلى الوطن عندما ظهرت عليه علامات البرد.وبدأت السلطات الصحية مراقبته بعد عودته إلى العيادة بسبب إصابته بالحمى وآلام العضلات في يوم 25 يناير، وتم وضعه أخيرا في الحجر الصحي في يوم 26 يناير، وتم تشخيص إصابته بالفيروس في اليوم التالي.