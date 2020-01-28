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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

يمر بـ9 مدن.. «التأمين الصحي» تعلن خريطة «أتوبيس التوعية» بجنوب سيناء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:19 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، عن خريطة إطلاق "أتوبيس التأمين الصحي الشامل" بمحافظة جنوب سيناء، والتي تم إطلاقها ضمن فعاليات حملة التوعية الميدانية لتسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الجديدة.

وأوضح، أنه تم إطلاق أتوبيس التوعية اليوم الثلاثاء في مدينة "رأس سدر" ليصل إلى مدينة "شرم الشيخ" في نهاية جولته 25 فبراير القادم، لافتا أن خط سير قافلة التوعية داخل محافظة جنوب سيناء سيبدأ من رأس سدر اليوم الثلاثاء 28 يناير حتى الخميس 30 يناير، أبوزينمة من الجمعة 31 يناير حتى الأحد 2 فبراير، أبورديس من الاثنين 3 فبراير حتى الأربعاء 5 فبراير، الطور من الخميس 6 فبراير حتى الأحد 9 فبراير، سانت كاترين من الأثنين 10 فبراير حتى الأربعاء 12 فبراير، طابا من الخميس 13 فبراير حتى السبت 15 فبراير، نويبع من الأحد 16 فبراير حتى الثلاثاء 18 فبراير، دهب من الأربعاء 19 فبراير حتى الخميس 20 فبراير، شرم الشيخ من الجمعة 21 فبراير حتى الثلاثاء 25 فبراير.
يمر بـ9 مدن.. «التأمين الصحي» تعلن خريطة «أتوبيس التوعية» بجنوب سيناء
يمر بـ9 مدن.. «التأمين الصحي» تعلن خريطة «أتوبيس التوعية» بجنوب سيناء

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