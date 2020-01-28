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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: «كورونا» قابل للعلاج والوقاية والسيطرة عليه

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:15 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، أهمية التعاون الدولي في مجال الصحة العامة، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال وانج، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لو دريان وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يواظب على إصدار التوجيهات المهمة بشأن مواجهة المرض، وإن الحكومة الصينية أصدرت توجيهاتها إلى الإدارات على جميع المستويات بجعل التعاون في الوقاية من الوباء والسيطرة عليه أولوية قصوى.

وأضاف وانج، أن البلاد تسرع في جهود إقامة نظام للوقاية والسيطرة يغطي البلاد بأكملها على نحو علمي ومنظم، مشددا على أن الوباء في عمومه قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه والسيطرة عليه، وأن الحكومة الصينية اتخذت مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمنع انتشار المرض وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

وتابع وانج، أن الحكومة والشعب سيتحدان في مواجهة الوباء، كما أنهما يملكان الثقة والقدرة والموارد للفوز في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا في أسرع وقت، ولفت إلى أن تفشي الفيروس يذكرنا من جديد بأن مصائر جميع الدول ترتبط ببعضها البعض على نحو وثيق، لأنها جميعها تتشارك السراء والضراء في عصر العولمة، منوها بأن تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة العامة يتعين أن يكون إحدى الأجندات المهمة للحوكمة العالمية.

واعتبر وانج، أن بلاده وانطلاقا من مكافحة الأوبئة، التي تفشت داخلها مثل سارس وكورونا الجديد، ومكافحة الأوبئة الأخرى على مستوى العالم مثل إيبولا في أفريقيا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، تحملت مسؤولياتها الدولية كدولة مسؤولة تتعاون دوما مع المجتمع الدولي في روح من الانفتاح والشفافية والعلم والتضافر، مشددا على أن الصين تعتزم العمل مع الدول الأخرى، ومن بينها فرنسا، لحماية حياة وصحة الشعب الصيني وشعوب جميع بلدان العالم.

وأكد وانج، أن الصين تضع دوما حياة وصحة المواطنين الصينيين والأجانب في "ووهان" بمقاطعة "هوبي" وسط البلاد، فوق أي اعتبار آخر، وأنها تعتزم مواصلة اتخاذ الإجراءات الفعالة وفي التوقيت المناسب في سبيل معالجة مخاوفهم المشروعة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي، بالإنابة عن الحكومة الفرنسية، عن تعاطفه إزاء الأضرار التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا في الصين في الآونة الأخيرة، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المرضى.

وأشاد لو دريان، بتحركات الحكومة الصينية القوية والفعالة إزاء تفشي فيروس كورونا الجديد، وتقديرها لعزيمة الصين وشجاعتها في مواجهة المرض، مضيفا أن فرنسا مستعدة لتقديم جميع أشكال المساعدة الضرورية للصين.

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