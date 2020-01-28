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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: مبادرتان للتوعية بالتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:13 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، عن بدء حملات التوعية الميدانية في محافظة جنوب سيناء من خلال مبادرتي "سجل في مكانك" و"سجل واطمن"، بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعتها المستمرة لسير عمليات تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، والمزمع تفعيلها بشكل تجريبي في مارس 2020.

وأكد السبكي، في بيان، أن حملات التوعية الميدانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء تم إعدادها لتناسب مع الطبيعة الجغرافية الجبلية في المحافظة، إذ تم إطلاق "أتوبيس التأمين الصحي الشامل" ضمن فعالية "سجل في مكانك"، والذي يقوم بالمرور على التجمعات السكانية في محافظة جنوب سيناء، وهي المبادرة التي يشارك بها فريق من شباب البدو المتطوعين الذين تم تدريبهم من قبل وحدة التوعية والإعلام بالمنظومة للمساهمة في توعية المواطنين بنظام بالتأمين الصحي الشامل والإجابة على استفساراتهم؛ بالإضافة إلى مساعدتهم في التسجيل بالمنظومة وفتح الملفات العائلية، حيث أن الاعتماد على أبناء المحافظة في نشر المعارف والمعلومات الخاصة بالمنظومة يتماشى مع طبيعة السمات الخاصة بالمواطنين في جنوب سيناء والتي تتسم بالمحافظة والاعتماد على العادات والتقاليد القبلية.

وأكد السبكي، أنه يترافق مع حملات التوعية الطبية والمعلوماتية في محافظة جنوب سيناء، إطلاق مبادرة "سجل واطمن" من خلال عيادة متنقلة تجوب المحافظة للفحص الطبي الشامل المجاني لكل أهالي المحافظة.
«الصحة»: مبادرتان للتوعية بالتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
«الصحة»: مبادرتان للتوعية بالتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
«الصحة»: مبادرتان للتوعية بالتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء
«الصحة»: مبادرتان للتوعية بالتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

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