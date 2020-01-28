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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يناقش «ست أرواح تكفي للهو» للكاتبة دعاء إبراهيم.. اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:49 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية٬ اليوم الثلاثاء، ندوتان في قاعة (C)٬ الأولى في تمام الساعة السادسة مساءً بعنوان «ملامح السرد الروائي الليبي»، بمشاركة كل من الكاتبين الليبيين أريج محمد طيب خطاب
وعماد خالد عبد النبي.

أما الندوة الثانية فتقام في تمام الساعة السابعة مساءً٬ لمناقشة رواية «ست أرواح تكفي للهو» للكاتبة دعاء إبراهيم، حيث يناقشها الناقدتان الدكتورة كريمة بوحسون من المغرب، والدكتورة ولاء عبد المتجلي، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن دعاء إبراهيم كاتبة مصرية، ولدت فى مدينة الإسكندرية 1988، حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة الإسكندرية عام 2011 م، صدرت لها مجموعة قصصية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بعنوان نقوش حول جدارية عام 2013، وتعد تلك المجموعة أولى خطواتها الأدبية.

وصدرت لها متتالية قصصية بعنوان «جنازة ثانية لرجل وحيد» عن دار منشورات الربيع عام 2015، وقد ترشحت متتاليتها للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس الأدبية لمرتين خلال دورتين، كما صدرت لها رواية بعنوان «لآدم سبع أرجل» عن دار منشورات الربيع 2017.

ويُعقد «مختبر السرديات» يوم الثلاثاء من كلِّ أسبوع، وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل للقصة والرواية، تهدف إلى تنمية مهارات الكتابة لدى شباب الأدباء بالإسكندرية وتكوين حلقة تواصل بين الأدباء من الأجيال المختلفة، وكذا إنشاء وتنظيم وتدعيم حركة نقدية فاعلة مرتكزة على الحركة الإبداعية؛ بحيث يُخرج التيار السردي الإبداعي نقاده من بين أعضائه، ويمد جسور المعرفة بين التيار الإبداعي النقدي السكندري وبين المبدعين والنقاد في جميع أنحاء مصر والوطن العربي، وكذلك التواصل مع أحدث الإبداعات العالمية في مجال السرد، وإنشاء وتنظيم وتدعيم حركة ترجمة لهذا التيار الإبداعي النقدي.

وبحسب مدير المختبر الكاتب منير عتيبة فإن هذا اللقاء هو أحد حلقات النقاش في المشروع الذى أطلقه مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان «ملامح السرد العربي في القرن الحادى والعشرين»، وقد تم الاتفاق مع عدد من النقاد من بلدان عربية مختلفة لإعداد دراسات تحدد أهم ملامح السرد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في بلادهم، حيث يتم تنظيم لقاءات بمكتبة الإسكندرية لكل باحث لشرح الدراسة الخاصة به سواء بحضوره شخصيًا أو بواسطة الفيديو كونفرانس في حال تعذر حضوره.

وتم بالفعل الانتهاء ومناقشة الأبحاث الخاصة بكل من لبنان والعراق، وأنه بنهاية المشروع سيكون بين أيدينا كتاب يضم هذه الدراسات التي ستبين أهم ملامح السرد العربي، والمشترك والمختلف في هذه الملامح بين البلدان العربية المختلفة، ومن ثم ينطلق المشروع بعد ذلك ليقدم في مرحلته الثانية ملامح السرد العربي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

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