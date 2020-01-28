الأرصاد: الطقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 9 درجات
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:10 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ودافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.
وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء وكثيفة على بعض المناطق، بينما تكون غائمة أحيانا، فيما تكون حركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فستكون معتدلة، كما أن ارتفاع الموج فيهما سيتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 09 19
شبين الكوم 09 18
طنطا 10 17
دمنهور 10 17
الإسكندرية 11 18
بلطيم 11 18
مطروح 10 17
السلوم 07 17
سيوة 05 18
بورسعيد 12 18
دمياط 11 17
الزقازيق 09 19
الاسماعيلية 10 20
السويس 11 19
العريش 09 18
رفح 08 17
رأس سدر 10 18
نخل 01 18
نويبع 13 21
طابا 08 19
كاترين 00 13
الطور 10 21
شرم الشيخ 13 23
الغردقة 11 23
مرسى علم 12 22
الفيوم 08 21
بنى سويف 07 21
المنيا 05 21
أسيوط 05 20
سوهاج 06 21
قنا 07 23
الأقصر 08 24
أسوان 08 24
أبوسمبل 10 23
الوادى الجديد 06 23
شلاتين 15 24
ابو رماد 16 23
حلايب 16 22
رأس حدربة 17 22
وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء وكثيفة على بعض المناطق، بينما تكون غائمة أحيانا، فيما تكون حركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فستكون معتدلة، كما أن ارتفاع الموج فيهما سيتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 09 19
شبين الكوم 09 18
طنطا 10 17
دمنهور 10 17
الإسكندرية 11 18
بلطيم 11 18
مطروح 10 17
السلوم 07 17
سيوة 05 18
بورسعيد 12 18
دمياط 11 17
الزقازيق 09 19
الاسماعيلية 10 20
السويس 11 19
العريش 09 18
رفح 08 17
رأس سدر 10 18
نخل 01 18
نويبع 13 21
طابا 08 19
كاترين 00 13
الطور 10 21
شرم الشيخ 13 23
الغردقة 11 23
مرسى علم 12 22
الفيوم 08 21
بنى سويف 07 21
المنيا 05 21
أسيوط 05 20
سوهاج 06 21
قنا 07 23
الأقصر 08 24
أسوان 08 24
أبوسمبل 10 23
الوادى الجديد 06 23
شلاتين 15 24
ابو رماد 16 23
حلايب 16 22
رأس حدربة 17 22