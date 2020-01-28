الأرصاد: الطقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 9 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ودافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء وكثيفة على بعض المناطق، بينما تكون غائمة أحيانا، فيما تكون حركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فستكون معتدلة، كما أن ارتفاع الموج فيهما سيتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 09 19شبين الكوم 09 18طنطا 10 17دمنهور 10 17الإسكندرية 11 18بلطيم 11 18مطروح 10 17السلوم 07 17سيوة 05 18بورسعيد 12 18دمياط 11 17الزقازيق 09 19الاسماعيلية 10 20السويس 11 19العريش 09 18رفح 08 17رأس سدر 10 18نخل 01 18نويبع 13 21طابا 08 19كاترين 00 13الطور 10 21شرم الشيخ 13 23الغردقة 11 23مرسى علم 12 22الفيوم 08 21بنى سويف 07 21المنيا 05 21أسيوط 05 20سوهاج 06 21قنا 07 23الأقصر 08 24أسوان 08 24أبوسمبل 10 23الوادى الجديد 06 23شلاتين 15 24ابو رماد 16 23حلايب 16 22رأس حدربة 17 22