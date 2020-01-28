محمد إبراهيم طه يناقش أعماله الإبداعية بمعرض الكتاب اليوم

يحل الكاتب محمد إبراهيم طه٬ الثانية عشر من ظهر اليوم٬ بضيافة المقهي الثقافي٬ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ دورة جمال حمدان٬ في لقاء بعنوان "الأدب والإثنوجرافيا" حيث يناقش أعماله الإبداعية كلا من: شوقي عبد الحميد٬ وعنان محمد علي٬ وتدير الندوة رشا عبادة.ويشارك "طه" في معرض الكتاب بمجموعة كبيرة من كتاباته الأدبية٬ الصادرة عن دار النسيم ومنها: سقوط النوار٬ دموع الإبل٬ البجعة البيضاء٬ باب الدنيا٬ الأميرة والرجل من العامة.يشار إلى أن "محمد إبراهيم طه؛ كان قد حصل على جائزة أفضل مجموعة قصصية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2013 عن مجموعته القصصية "امرأة أسفل الشرفة"، كما صدرت له المجموعات القصصية: توتة مائلة على نهر، الركض في مساحة خضراء، طيور ليست للزينة وغيرها.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.