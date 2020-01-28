رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

محمد إبراهيم طه يناقش أعماله الإبداعية بمعرض الكتاب اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:59 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
يحل الكاتب محمد إبراهيم طه٬ الثانية عشر من ظهر اليوم٬ بضيافة المقهي الثقافي٬ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ دورة جمال حمدان٬ في لقاء بعنوان "الأدب والإثنوجرافيا" حيث يناقش أعماله الإبداعية كلا من: شوقي عبد الحميد٬ وعنان محمد علي٬ وتدير الندوة رشا عبادة.

ويشارك "طه" في معرض الكتاب بمجموعة كبيرة من كتاباته الأدبية٬ الصادرة عن دار النسيم ومنها: سقوط النوار٬ دموع الإبل٬ البجعة البيضاء٬ باب الدنيا٬ الأميرة والرجل من العامة.

يشار إلى أن "محمد إبراهيم طه؛ كان قد حصل على جائزة أفضل مجموعة قصصية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2013 عن مجموعته القصصية "امرأة أسفل الشرفة"، كما صدرت له المجموعات القصصية: توتة مائلة على نهر، الركض في مساحة خضراء، طيور ليست للزينة وغيرها.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. "البجعة البيضاء" بمختبر سرديات الإسكندرية

خالد أبوالليل: الأبنودى أدخل الشعر العامى إلى بيوت المصريين

بدء ندوة أبناء أحمد خالد توفيق بمعرض الكتاب (صور)

نجل أحمد خالد توفيق يغيب عن ندوة الاحتفاء بوالده بمعرض الكتاب

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

جردها من ملابسها واستغل غياب والدتها.. عامل يغتصب ابنة زوجته

منذ حوالي 7 ساعات

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى ألمانيا

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة الباز للأزهر لتجديد الخطاب الديني: هذا ما يقصده الرئيس

منذ حوالي 4 ساعات

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

إنفوجراف

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن مرض «الجذام»

دراسة: هذه الأطعمة تساعد فى القضاء على دهون البطن نهائيًا

الفيتامينات الضرورية للمرأة أثناء الحمل

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

مشاركة سعودية مميزة في أسبوع الموضة بباريس (صور)

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يناقش «ست أرواح تكفي للهو» للكاتبة دعاء إبراهيم.. اليوم

كاميليا جبران تحيي حفل «الدولي للفنون» بفصر المانسترلي.. الليلة

دار «نون» تحفتل بتوقيع المجموعة القصصية «جرعات حارة».. اليوم

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر