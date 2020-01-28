برلمانية: تعديلات جديدة على قانون مشروعات الحرف التراثية

كشفت النائبة البرلمانية هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، عن أنها تعكف على إعداد مقترح يتضمن بعض المواد المستحدثة لإدخالها على مشروع قانون حول تنظيم التعامل مع مشروعات الحرف التراثية، منوهة على أنها ستتقدم به إلي اللجنة خلال أيام.وقالت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن، اللجنة ستشكل مجموعة مصغرة من أعضائها لإعادة صياغة قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، عقب الانتهاء من مناقشته مع ممثلي الحكومة.وفي السياق ذاته توقعت أبو السعد، عدم إنهاء مناقشة القانون خلال جلسة اليوم، مشيرة إلى وجود العديد من الخلافات فيما بين اللجنة وممثلي وزارة المالية.