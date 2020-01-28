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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تشريعية النواب» تنظر تعديل عقوبات التبديد و«الإدارات القانونية»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:48 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
مني هيبة
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تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعة في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة بعض القوانين المقدمة من النواب.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الاجتماع سيتناول مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب سعيد العبودي وعشر أعضاء المجلس بشأن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات، والمتعلقة بجريمة التبديد.

وأضاف أن الاجتماع سيتضمن أيضًا نظر مشروع القانون المقدم من النائب جمال هندي وعشر أعضاء المجلس في شأن تعديل قانون الإدارات القانونية.

وأفاد الطماوي، بأن رأي اللجنة سوف ينتهي إلى إحالة المشروعين إلى الجهات المختصة لأخذ الرأي فيها، وذلك عملًا بنص الدستور والقانون.

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