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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نقل النواب» 6 طلبات إحاطة بشأن تطوير شبكة الطرق والمواصلات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:47 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
مني هيبة
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قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة ستتناول خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، لافتًا إلى أن اللجنة لم تتمكن من نظر الطلبات أمس الإثنين، نظرًا لانشغالها بمناقشة اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، الممولة من بنكي للتصدير والاستيراد المجري، والروسي، فضلًا عن انشغال أعضاء اللجنة بحضور الجلسات العامة للمجلس.

وأشار زين الدين، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن الاجتماع سيتناول مناقشة 6 طلبات إحاطة على رأسها طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال آدم، بشأن عدم استكمال الهيئة العامة للطرق والكباري ازدواج طريق الخارجة - أسيوط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تهالك طريق "الفرافرة-الداخلة" بمحافظة الوادي الجديد، كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن توقف العمل بطريق تنيدة - منفلوط.

كما تناقش اللجنة أيضًا الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بأسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة رفع المياه رقم 6 بطول 25 كيلومتر، بالإضافة إلى طلبي الإحاطة المقدمين من النائب طارق فاروق متولي، بشأن، تأخر إنشاء المخازن الجمركية في ميناء سفاجا، للحفاظ على أمتعة المواطنين وتعظيم موارد هيئة موانئ البحر الأحمر، وتأخر أعمال تطوير ورفع كفاءة الرصيف البحري بميناء نويبع البحري.

وأضاف أنه في حال الانتهاء من مناقشة تلك الطلبات سوف تتنتقل اللجنة لبحث نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء في الفترة من 15 حتى 20 من ديسمبر الماضي، لتفقد أحوال قطاع الموانئ البحرية.

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