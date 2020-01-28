«أجر المأذون» يجدد الجدل بين أعضاء «تشريعية النواب»

جدد أجر المأذونين المقترح في قانون تنظيم المأذونيات وعمل المأذونين المقدم من الحكومة، الجدل بين أعضاء اللجنة المصغرة المشكلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب حسن بسيوني لدراسته.وكشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة المصغرة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن اختلاف أعضاء اللجنة حول المادة المقدمة من الحكومة بشأن تحديد أجر المأذون، والتي تقضي بألا يتجاوز ألف جنيه عن العقد الواحد، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء اللجنة قد طالب بتحرير هذا الأجر، وتركه حسب الاتفاق مع أطراف العقد، مبررين هذا الرأي بعدم وجوب وضع أجر محدد للمأذون باعتبار أنه ليس موظف عام يمارس وظيفة حكومية.وأضاف أنه على الجانب الآخر تمسك أغلب الأعضاء بضرورة تحديد هذا الأجر بل وتقييده بحد أقصى يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة آلاف جنيه عن العقد، وذلك لارتباط قيمته بعدد من الإجراءات القانونية الأخرى، مثل القواعد العامة لتنفيذ المعاشات، وتحديد الضريبة المستحقة على أعمال كل مأذون، فضلًا عن منع تجاوزالمأذون في تحديد أجره انطلاقًا من مبدأ التوازن بين حق المأذون والمجتمع، متابعًا أنه مع استمرار الخلاف رأت اللجنة إرجائها للعرض على اللجنة الأم.وفي ذات السياق، أفاد «العليمي»، بأن اللجنة ستعقد اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة القانون، منوهًا بانتهائها من مناقشة نحو 20 مادة منه.يذكر أن أجر المأذون أثار الاشتباك بين أعضاء اللجنة، خلال الجلسة الأولى لمناقشته، حيث رأى الأغلبية ضرورة رفع الحد الأقصى له إلى خمسة آلاف جنيه، فيما ذهب رئيس اللجنة وأحد الأعضاء إلى التمسك بالتعديل الوارد من الحكومة، والذي ينص على ألا يتجاوز ألف جنيه عن كل عقد، ومع تمسك كل برأيه، قررت اللجنة تأجيل البت فيها إلى الجلسات التالية.