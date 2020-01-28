«خطة النواب» تستأنف مناقشة الحساب الختامى للموزانة العامة للدولة

تستأنف اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، برئاسة النائب مصطفى سالم، لاستكمال الحسابات الختامية للجهات الداخلة في الموازنة عن العام المالي 2019 – 2018، وأبرزها الهيئة الوطنية للإعلام، والقومية للبريد، والعامة لقناة السويس.تعقد اللجنة اجتماعان متتاليان، يتناول الأول مناقشة الحسابات الختامية لهيئات، الوطنية للإعلام، والعامة للتعمير والتنمية الزراعية، والمحطات النووية لتوليد الكهرباء، والقومية للاعتماد وضمان جودة التعليم، فيما يتناول الثاني مناقشة حساب ختامى هيئات: قناة السويس، والعامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقومية للبريد.وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس الإثنين، حساب ختامي وزارة الطيران المدني، وأظهرت نتائجه عدم استغلال الوزارة للقرض الذي تحصلت عليه من بنك الإستثمار الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو، منذ 17 عامًا.وكشفت البيانات المقدمة إلى اللجنة قيام الوزارة بسحب نحو 8% إجمالي قيمة القرض، بقيمة 4.19 مليون يورو، وفي ضوء ذلك ألزمت اللجنة وزارة المالية بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب عدم الاستفادة من المبالغ المتبقية من القرض فى الأغراض المُخصصة له، وكشف أسباب استمرار تباطؤ معدلات سحبه، مع حصر المبالغ التى تم إنفاقها منه مع تبيان أوجه إنفاقها، وتحديد المتسببين فى عدم استغلاله حتى تاريخه.كما طالبت اللجنة بحصر المبالغ التى تحملتها الدولة من فوائد وعمولات ارتباط؛ نتيجة التأخر فى استغلال القرض، وموافاة بهذه البيانات خلال الأسبوع المقبل.