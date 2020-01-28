رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب» تستأنف مناقشة الحساب الختامى للموزانة العامة للدولة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:44 ص
مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية
مني هيبة
طباعة
تستأنف اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، برئاسة النائب مصطفى سالم، لاستكمال الحسابات الختامية للجهات الداخلة في الموازنة عن العام المالي 2019 – 2018، وأبرزها الهيئة الوطنية للإعلام، والقومية للبريد، والعامة لقناة السويس.

تعقد اللجنة اجتماعان متتاليان، يتناول الأول مناقشة الحسابات الختامية لهيئات، الوطنية للإعلام، والعامة للتعمير والتنمية الزراعية، والمحطات النووية لتوليد الكهرباء، والقومية للاعتماد وضمان جودة التعليم، فيما يتناول الثاني مناقشة حساب ختامى هيئات: قناة السويس، والعامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقومية للبريد.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس الإثنين، حساب ختامي وزارة الطيران المدني، وأظهرت نتائجه عدم استغلال الوزارة للقرض الذي تحصلت عليه من بنك الإستثمار الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو، منذ 17 عامًا.

وكشفت البيانات المقدمة إلى اللجنة قيام الوزارة بسحب نحو 8% إجمالي قيمة القرض، بقيمة 4.19 مليون يورو، وفي ضوء ذلك ألزمت اللجنة وزارة المالية بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب عدم الاستفادة من المبالغ المتبقية من القرض فى الأغراض المُخصصة له، وكشف أسباب استمرار تباطؤ معدلات سحبه، مع حصر المبالغ التى تم إنفاقها منه مع تبيان أوجه إنفاقها، وتحديد المتسببين فى عدم استغلاله حتى تاريخه.

كما طالبت اللجنة بحصر المبالغ التى تحملتها الدولة من فوائد وعمولات ارتباط؛ نتيجة التأخر فى استغلال القرض، وموافاة بهذه البيانات خلال الأسبوع المقبل.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«حماية المستهلك» تحذر من شراء السلع عبر الإنترنت

منذ حوالي 21 ساعة

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

مصوّر واقعة «قطار الإسماعيلية» يروي لـ«الدستور» لحظات الرعب والدعاء

منذ حوالي 7 ساعات

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى ألمانيا

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

إنفوجراف

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن مرض «الجذام»

دراسة: هذه الأطعمة تساعد فى القضاء على دهون البطن نهائيًا

الفيتامينات الضرورية للمرأة أثناء الحمل

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

مشاركة سعودية مميزة في أسبوع الموضة بباريس (صور)

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يناقش «ست أرواح تكفي للهو» للكاتبة دعاء إبراهيم.. اليوم

كاميليا جبران تحيي حفل «الدولي للفنون» بفصر المانسترلي.. الليلة

دار «نون» تحفتل بتوقيع المجموعة القصصية «جرعات حارة».. اليوم

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر