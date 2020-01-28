دار «نون» تحفتل بتوقيع المجموعة القصصية «جرعات حارة».. اليوم

تنظم دار «نون» للنشر والتوزيع٬ في الساعة الرابعة وحتى السادسة من مساء اليوم٬ حفل توقيع المجموعة القصصية «جرعات حارة» للكاتبة شيماء زايد٬ وذلك بجناح الدار قاعة (1) جناح B-8 ٬ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية.وجاء في إحدى قصص المجموعة المعنونة بـ«في سبيل النضج»: «يزيل الزوائد عن الفخارات، يبتسم لتوجيهات يستدعيها من الذاكرة في الرسم والحفر، يعمل أدواته الحادة في أعناقها الطويلة، يتحسس موضع قلبه باحثًا عن صلابة ما، يجده ما زال لينًا، يتسع لحفر المزيد من الأوجاع».يشار إلى أن شيماء زايد، كاتبة وباحثة ومصممة جرافيك مصرية، من مواليد دمنهور 1987، صدر لها أربع مجموعات قصصية، «للصفيح بريق خاص»، و«لست بأنثى»، و«الركض على الحبل» و«جرعات حارة».وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.