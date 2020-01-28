زوار معرض الكتاب على موعد مع توقيع «بيت القبطية».. غدًا

يلتقي الكاتب الروائي المستشار أشرف العشماوي٬ في الواحدة من بعد ظهر غد الأربعاء٬ بمحبي أعماله، خلال حفل توقيع أحدث إبداعاته رواية «بيت القبطية»، والصادرة حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ وذلك بجناح الدار بصالة واحد B17، بمعرض الكتاب المقام حاليًا بـ«مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتدور أحداث الرواية حول مُحقِّق قضائي يحاول تتبُّع جرائم جنائية في قريةٍ صغيرةٍ بشمال الصعيد، فيُفاجأ بما هو أخطر: حوادث قتلٍ بغير باعثٍ منطقي، حالات انتحار مُريبة، احتراق زراعات وبيوت بدون سببٍ واضح، لتكبُر حالة الشَّك المصاحبة للجميع بمَن فيهم المُحقِّق، الذي يتقاطع مصيره مع سيدةٍ قبطيَّةٍ غامضةٍ.في هذه الرواية يغوص الكاتب أشرف العشماوي في نفوس مُعقدة التركيب، ناسجًا أحداثه في عوالم جديدة مُدهشة، ومُفارقات مُضحكة مُبكية، عبر إيقاع سردي جذاب، يُثري الفكر ويُثير الخيال، تاركًا مساحة رحبة من التأويل للقارئ.يشار إلي أن "العشماوي" سبق وصدرت له عن نفس الدار روايات «تويا»٬ «زمن الضباع»٬ «البارمان»٬ «المرشد»٬ «كلاب الراعي»٬ «نذكرة وحيدة للقاهرة»٬ «سيدة الزمالك»، بالإضافة إلي كتابه «سرقات مشروعة».وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.