دار «العين» تناقش «مسيح باب زويلة» بمعرض الكتاب.. اليوم

تنظم دار «العين» للنشر في قاعة 1 جناح «38 B» بالدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة جمال حمدان٬ اليوم الثلاثاء، حفل توقيع المجموعة القصصية «مسيح باب زويلة» والصادرة عن الدار، للكاتب مصطفى زكي من الساعة الثانية وحتى الرابعة مساء.يذكر أن «مصطفي زكى» كان قد فاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية فرع شباب الأدباء، بجائزة ساويرس الثقافية بدورتها الـ 15 مطلع الشهر الجاري.ومن إحدى قصص المجموعة المعنونة بـ«عتبة رخاميَّة باردة» نقرأ: «قاطعه الرنين المزعج المتصل لجرس باب الشقَّة، انتفض وهبّ وهو يلهث، مسح عرق وجهه بيده، ومسح كفَّه كله في الفانلة الداخليَّة الواسعة وهو يمسح بها رقبته وأعلى صدره. نظر لها متسائلًا وهي تضمُّ قدميها لتندس تحت الغطاء، أمسك هاتفه الموضوع بجانب السرير ليرى الساعة، كان الوقت متأخرًا. لا زيارات متوقعة، بل لا زيارات من الأساس. نادرًا ما يزورهم أحد، ولو فعل لن يكون في وقتٍ متأخرٍ كهذا».يشار إلى أن مصطفى زكي سبق وأصدرت له «العين» من قبل المجموعتين القصصيتين «مشهد من ليل القاهرة»، و«تأكل الطير من رأسه»٬ والتي فازت بجائزة ساويرس الثَّقافية في عام 2015.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.