«جنايات الجيزة» تنظر محاكمة المتهمين فى قضية فساد القمح الكبرى

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، اليوم الثلاثاء، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد القمح الكبرى».وكان النائب العام أحال 11 مسؤولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين «أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016، وأمناء عهد صومعة إرم، وشونة أبناء الجيزة» سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.