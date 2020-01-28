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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استئناف محاكمة المتهمين في قضية «فساد المليار دولار».. اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:32 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة «تراى أوشن» للبترول في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فساد المليار دولار».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبد المجيد عبد اللطيف، ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.


وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة «محمد.م»، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي أوشن» للبترول، واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.

وباشرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، تحقيقاتها فى القضية، حيث وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة OCS لأحد البنوك بإجمالي 9.5 مليون دولار، واستولى عليها لنفسه، كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة MH للتجارة والتوريدات المحدودة لأحد البنوك التي أسسها خصيصا، ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4 ملايين و272 ألف و500 دولار، فضلًا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي بأحد البنوك بإجمالي مبلغ 4 ملايين و453 ألف و443 دولارًا، واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي.

وقال الشاهد تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تراي أوشن» للشئون المالية والإدارية، إن الشركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها، وشهد في التحقيقات أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 92012 حتى 22012، قيام كل من «محمد. م» نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق، و«م. ف» المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى عدد من البنوك إلى ثلاث جهات دون وجه حق.

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