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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الجنايات» تصدر حكمها على المتهمين باختلاس أموال «المقاولات المصرية».. اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:29 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى، الحكم على المتهمين باختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية

وكانت النيابة نسبت للمتهمين فى الفترة من 2004 حتى 2005 قيام المتهم محمد.هـ، رئيس أمناء مخازن شركة المقاولات المصرية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، باختلاس المنقولات البالغ قيمتها 207 ألف و888 جنيهًا والمملوكة لجهة عمله، والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، بأن قام بإخراجها من مخازن الشركة التى يتولى حراستها واحتبسها لنفسه، بالاضافة الي تزوير محررات رسمية أثبت فيها الكميات المنصرفة على خلاف الحقيقة.

واشترك في القضية المتهم الثانى عبد الله.ص، سائق، بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى نقل البضائع التى تمكن المتهم الأول من اختلاسها بغية بيعها لحسابه، وإخفاء المتهم الثالث عيد.م، تاجر خردة للبضائع بأن قام بشرائها من المتهم الأول مع علمه باختلاسها.

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