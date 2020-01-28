احتفال ركاب مطار أسوان بعيد الطيران على الأنغام النوبية.. (فيديو وصور)

احتفلت سلطات مطار أسوان الدولى، بقيادة الطيار باسم بيومى، بعيد الطيران المدنى الـ90، وسط حفاوة وسعادة بالغة بين الوفود الركابية بمرحلتى السفر والوصول، وذلك فى إطار حرص واهتمام وزارة الطيران المدنى بتتويج وتخليد الأعياد والمناسبات الهامة المتعلقة بتاريخ صناعة النقل الجوى والتعريف بنشأة وتاريخ الطيران المدنى المصرى.





وقام فريق العلاقات العامة بتوزيع الورود والهدايا على الوفود الركابية القادمة إلى محافظة أسوان، والاحتفال مع فرقة الفنون الشعبية لإضفاء جو من البهجة فى أنحاء المطار.





وكانت المطارات المصرية زيّنت صالات السفر والوصول بشعارات ولافتات الاحتفال بعيد الطيران المدنى، كما حرص فريق العلاقات العامة بعدد من المطارات المصرية على استقبال وتوديع المسافرين والتقاط صور تذكارية لهم تحمل شعار الاحتفال وتعريفهم بتاريخ عيد الطيران المصرى.





وشهدت جميع نوادي ومعاهد الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني على مستوى الجمهورية أنشطة مختلفة على استخدام نماذج الطائرات المختلفة احتفالًا بأعياد الطيران المدني المصري.



