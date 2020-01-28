رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

احتفال ركاب مطار أسوان بعيد الطيران على الأنغام النوبية.. (فيديو وصور)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:29 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
طباعة
احتفلت سلطات مطار أسوان الدولى، بقيادة الطيار باسم بيومى، بعيد الطيران المدنى الـ90، وسط حفاوة وسعادة بالغة بين الوفود الركابية بمرحلتى السفر والوصول، وذلك فى إطار حرص واهتمام وزارة الطيران المدنى بتتويج وتخليد الأعياد والمناسبات الهامة المتعلقة بتاريخ صناعة النقل الجوى والتعريف بنشأة وتاريخ الطيران المدنى المصرى.

وقام فريق العلاقات العامة بتوزيع الورود والهدايا على الوفود الركابية القادمة إلى محافظة أسوان، والاحتفال مع فرقة الفنون الشعبية لإضفاء جو من البهجة فى أنحاء المطار.

وكانت المطارات المصرية زيّنت صالات السفر والوصول بشعارات ولافتات الاحتفال بعيد الطيران المدنى، كما حرص فريق العلاقات العامة بعدد من المطارات المصرية على استقبال وتوديع المسافرين والتقاط صور تذكارية لهم تحمل شعار الاحتفال وتعريفهم بتاريخ عيد الطيران المصرى.

وشهدت جميع نوادي ومعاهد الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني على مستوى الجمهورية أنشطة مختلفة على استخدام نماذج الطائرات المختلفة احتفالًا بأعياد الطيران المدني المصري.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«حماية المستهلك» تحذر من شراء السلع عبر الإنترنت

منذ حوالي 11 ساعة

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

منذ حوالي 10 ساعات

جامعة القاهرة: المنع من التدريس عقوبة ارتداء النقاب

منذ حوالي 7 ساعات

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى ألمانيا

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

إنفوجراف

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن مرض «الجذام»

دراسة: هذه الأطعمة تساعد فى القضاء على دهون البطن نهائيًا

الفيتامينات الضرورية للمرأة أثناء الحمل

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

مشاركة سعودية مميزة في أسبوع الموضة بباريس (صور)

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يناقش «ست أرواح تكفي للهو» للكاتبة دعاء إبراهيم.. اليوم

كاميليا جبران تحيي حفل «الدولي للفنون» بفصر المانسترلي.. الليلة

دار «نون» تحفتل بتوقيع المجموعة القصصية «جرعات حارة».. اليوم

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر