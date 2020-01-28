محاكمة المتهمين فى «أحداث عنف الموسكى».. اليوم

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 9 متهمين في اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام في القضية المعروفة بـ«أحداث عنف الموسكي».تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل.ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.