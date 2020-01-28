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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تكشف أعداد أسطولها الجوي.. (صورة)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:07 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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تحرص الشركة الوطنية للطيران «مصر للطيران» على تنوع طراز الطائرات التى تملكها، خلال السنوات الأخيرة، فى إطار حرص مسؤولى وزارة الطيران المدنى على تطوير وتحديث الأسطول الجوى للشركة، فى ظل المنافسة الشرسة فى سوق النقل الجوى العالمى، وسعيْ الشركة لجذب أكبر عدد ممكن من الوفود الركابية والسياحية من وإلى مختلف دول العالم.

وكشفت الشركة، من خلال صورة (إنفوجراف) لها، أهم أعداد وأنواع الطائرات التى تملكها شركة «مصر للطيران»، خلال الفترة الحالية، حيث من المقر أن يصل خلال العام الجارى عدة طرازات متنوعة للانضمام إلى الأسطول الجوى، وهي:

1ـ الطائرة بوينج 787 والملقبة بطائرة الأحلام وتمتلك الشركة منها 6 طائرات.

2ـ الطائرة بوينج 777 وتمتلك الشركة الوطنية منها 6 طائرات.

3ـ الطائرة 330 إيرباص وتمتلك مصر للطيران منها 11 طائرة.

4ـ الطائرة إيرباص 220 300 وتملك الشركة 8 طائرات من ذات الطراز.

5ـ الطائرة إيرباص 320 وتمتلك الشركة 4 طائرات.

6ـ الطائرة بوينج 737 800 وتمتلك الشركة 29 طائرة من ذات الطراز.

8ـ الطائرة امبراير 170 وتمتلك مصر للطيران من هذا الطراز 5 طائرات.

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